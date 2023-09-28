派偉俊（右）28日舉辦發片記者會，邀來春風到場站台。（粘耿豪攝）

派偉俊時隔3年推出新專輯《去妳的假日》28日舉辦發片記者會，邀來「玖壹壹」春風到場站台，春風還主動向他邀歌，讓他受寵若驚，春風在台上傳授把妹秘訣，「認真工作，多賺錢」，派偉俊則表示，很受用，這幾年持續與不同音樂人合作，「（存錢）還Ok，謝謝公司，感謝身邊所有朋友找我製作寫歌。」

他在新專輯中，一手包辦創作、製作、編曲等，展現音樂才華，日前把新歌MV率先給老闆、師兄周杰倫（周董）欣賞，他感謝周董一直都有送上關心，加上周董也是導演，向來都會給予很多想法、實際建議，包括MV的調色、鏡位等，甚至當他一推出新專輯，周董馬上第一時間在IG轉發，周董還很喜歡他新歌〈Don’t Waste My Love〉、他與婁峻碩合作〈一首歌〉，派偉俊開心喊：「（周董）他很願意接受新的想法、音樂，真的很挺我，謝謝他。」

單身3年的派偉俊，直言，至今交過的女友不超過5任，現在專心在工作、創作上，不急著談戀愛，一切看緣分，更自認個性保守、被動，目前身邊也沒有曖昧對象，「這幾年重心都在音樂上，沒有想說要交女朋友，很習慣一個人做音樂，談戀愛未來有機會再說吧。」

一談到理想型女友，他直言是郭雪芙、韓團「NewJeans」的主唱Hanni，「我不喜歡太假裝的女生，喜歡直接、沒有包袱、相處起來很愉快，但講這麼多，這幾年還是沒有交女朋友，希望能遇到我的『Hanni』。」他近來正值新作宣傳期，工作滿檔，昨預告將在10月29日、11月4日分別在高雄漢神巨蛋及台北西門紅樓廣場舉辦簽唱會，期待與粉絲在現場熱情互動。