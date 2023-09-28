日本大型女子偶像團體「AKB48」成員每年都有增減，依然打造出許多人氣女星，其中元老成員柏木由紀就是代表之一，32歲的她目前則是隊中最年長的。而柏木由紀2021年曾罹患罕病休養一段時間，復出後人氣不減反增，甚至甩偶像包袱代言內衣品牌，最近更在社群上連發大尺度辣照，粉絲看了臉紅心跳。
柏木由紀在AKB48多年，一直是指標性人物，近年也積極經營個人事業，無論是YouTube頻道或廣告代言，還有發行寫真書，足見她的高人氣；而柏木由紀連續3年成為知名內衣品牌代言人，各種大尺度內衣照與AKB偶像形象差很大，才讓外界發現她有火辣身材。
日前才與粉絲一起慶祝32歲的柏木由紀，最近在Instagram曬出身穿黑色性感內衣的辣照，收起笑容換了高冷美艷的模樣，秀出前凸後翹[身材和一雙美腿，尺度遊走在禁忌邊緣，相當火辣；而柏木由紀絕美狀態，也讓網友很難想像她是生過一場大病的人。
原來柏木由紀在2021年6月被經紀公司證實，她罹患了「脊髓空洞症」，這是10萬人中才會出現一例的罕見疾病，當時她在接受多次檢查，並歷經7小時脊髓腫瘤手術，才得以恢復當平凡的正常人；術後柏木由紀也在個人YouTube頻道分享手術經驗，目前已完全康復。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。