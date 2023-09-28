日本大型女子偶像團體「AKB48」成員每年都有增減，依然打造出許多人氣女星，其中元老成員柏木由紀就是代表之一，32歲的她目前則是隊中最年長的。而柏木由紀2021年曾罹患罕病休養一段時間，復出後人氣不減反增，甚至甩偶像包袱代言內衣品牌，最近更在社群上連發大尺度辣照，粉絲看了臉紅心跳。

柏木由紀在AKB48多年，一直是指標性人物，近年也積極經營個人事業，無論是YouTube頻道或廣告代言，還有發行寫真書，足見她的高人氣；而柏木由紀連續3年成為知名內衣品牌代言人，各種大尺度內衣照與AKB偶像形象差很大，才讓外界發現她有火辣身材。

柏木由紀現在雖然是AKB48最年長成員，但她甩偶像形象拍攝內衣廣告，火辣程度破表。（圖／摘自柏木由紀Instagram）

日前才與粉絲一起慶祝32歲的柏木由紀，最近在Instagram曬出身穿黑色性感內衣的辣照，收起笑容換了高冷美艷的模樣，秀出前凸後翹[身材和一雙美腿，尺度遊走在禁忌邊緣，相當火辣；而柏木由紀絕美狀態，也讓網友很難想像她是生過一場大病的人。

原來柏木由紀在2021年6月被經紀公司證實，她罹患了「脊髓空洞症」，這是10萬人中才會出現一例的罕見疾病，當時她在接受多次檢查，並歷經7小時脊髓腫瘤手術，才得以恢復當平凡的正常人；術後柏木由紀也在個人YouTube頻道分享手術經驗，目前已完全康復。