桃竹竹苗生活圈定期票10月2日上路，桃園市副市長蘇俊賓今前往桃園客運龍潭站視察整備情況，並聽取桃園客運、指南客運、統聯客運、新竹客運等4家業者簡報說明營運概況。蘇表示，盼與業者攜手掌握潛在路線需求，希望在市府及業者努力下，盤整規畫未來交通路線，突破更多潛在客源，吸引更多民眾使用桃竹竹苗定期票。

蘇俊賓指出，今年2月他就曾在行政院會中爭取桃竹竹苗生活圈定期票，終於7月獲中央核定，並將於10月2日正式上線，預期通勤人數將有所提升，市府將持續投入資源發展客運載具，盼以綿密完善的大眾運輸網絡，滿足民眾的通勤需求，也藉此降低自駕的人數，達到舒緩交通目的。

蘇俊賓說，他當時參與院會時就曾提醒，以當時行政院規畫的北中南3大生活圈通勤月票方案可能並非台灣跨區客運需求的最大宗，恐怕並未覆蓋到真正需要的區域，其中便包含桃園至新竹間的運量需求。

他也談及，市府交通局後續主動與新竹縣政府及新竹市政府聯繫，2至3月即進入「桃竹竹苗生活圈定期票」辛苦的籌備規畫階段，並於5至6月提出「桃竹竹799通勤月票」及「桃竹竹苗1200通勤月票」2大方案倡議，儘管6月時曾一度遭中央退回並要求修正，但他也把握和行政院長陳建仁、交通部長王國材碰面機會，緊盯核定進度。他也感謝期間市府交通局規畫團隊努力修正，最終在7月21日獲中央核定。

蘇俊賓表示，北北桃間通勤人口約46萬人次，但搭乘大眾運輸的卻僅有4、5萬人，而桃竹竹苗間通勤人口約10萬人次，目前也僅有1萬2000人搭乘大眾運輸交通工具。因此市府與大眾運輸業者間應更充分合作、投入資源，提升客運品質及能量，並加強完善通勤路線及司機駕駛工作環境，為桃園境內超過300萬的通勤人次，以及跨區的北北桃46萬人次、桃竹竹苗10萬人次的通勤市場，提供完善服務。

他也提醒市府交通局及各客運業者，應針對潛在的熱門路線預先因應，隨時評估需求量，以維持優良的服務品質。