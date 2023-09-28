台灣知名建築師陳永興26日開車經國道3號關廟段時，行駛中發病口吐鮮血，送醫後不治，享壽63歲。陳永興在台灣多處都有留下建築作品，在新竹市設計賞蟹步道、香山華德福學校等重要建設，前市長林智堅也在發文悼念，感謝陳永興為新竹的孩子、為這座城市帶來的美好。

林智堅27日在臉書發文，貼出多張陳永興在新竹設計的建築作品照片一一細數，「賞蟹步道融合了自然、景觀設計以及在地產業，也是我們在2017年時共同為17公里海岸線創造的新亮點，至今仍然吸引許多人前往參觀；仔細觀察可以感受到建築師的用心，在一旁以木造加上磚頭所砌出的公共廁所，保留一點古意，也創造極佳的通風，另外美山安檢所也在老師的改造下可以喝杯涼的以及濕地教育館。」

林智堅回憶，他對陳永興的的印象，就和陳永興的事務所名稱一樣「水牛」建築事務所，非常質樸且溫文儒雅，崇尚貼近自然的陳永興沒有專業者的傲氣，反而有一種從自然領略出的藝術家氣息。還記得在公共建設上，常在工地和老師交流心得，老師強調設計的本質應該是以環境為優先，不要讓建築在環境裡成為突兀的物件。「陳老師與我分享，他為了香山華德福學校的興建，特別飛了一趟華德福的起源地德國，用上好幾週的時間去體驗和理解相關的教育精神。」

林智堅表示，陳永興老師的作品遍佈全台灣，在雲林土庫、台南後壁土溝村、白河圖書館等地方都有作品，也看得到老師努力的痕跡，不僅只是建築更多的是和社區的互動，以及與環境的對話；台灣真的有許多像是陳永興老師一樣的建築人，為了給下一代給環境更好的空而南奔北跑。

對於陳永興離世，林智堅也相當不捨，「聽到陳老師因為意外離開了我們，心裡非常難過且不捨，但我想老師在新竹留下的建築，永遠會佇立在這座城市，也永遠在我們心裡。想對陳永興建築師說，謝謝你為新竹的孩子、為這座城市帶來的美好。」