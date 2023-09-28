汐止男子使用噴燈起火時，卻發現瓦斯關不熄，因此利用滅火器滅火，沒想到瓦斯罐突然爆炸，造成3人受傷。（圖／民眾提供）

新北市1名23歲陳姓男子，今（28）日下午13時54分許，與楊姓及蘇姓同事在汐止區環河街的公司外空地烤肉，使用噴燈起火時，卻發現瓦斯關不熄，因此利用滅火器滅火，沒想到瓦斯罐突然爆炸，造成3人受傷。

警消表示，救護人員趕抵時，發現34歲蘇男左、右前臂一度燒燙傷約10%，29歲楊男左手掌及左小腿二度燒燙傷約10%，隨即將二人送往汐止國泰醫院救治。陳男傷勢較為嚴重，臉部及雙手前臂、兩腳腳踝二度燒燙傷約25%，送往三軍總醫院急救。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，噴燈罐為民眾工作或休閒時常用之商品，其除用於水管接管、燒焊作業等工作用途外，一般民眾於露營野炊時，亦常用於快速點燃木炭來烤肉，提醒在選購時應購買有貼附「商品檢驗標識」的噴燈罐商品，而使用前應研讀噴燈罐及噴燈座所列警告、注意事項。點火前需依使用標示及說明書正確操作，確認噴燈罐與噴燈座接合部位無漏氣現象才可使用以免發生意外。