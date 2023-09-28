首輛德國製貂鼠式步兵戰鬥車（Marder 1A3）在烏克蘭被俄軍摧毀，這也是貂鼠式「首次」在軍事任務中被摧毀。損失地點在札波羅熱地區韋爾博韋（Verbove）郊區，它可能是被反坦克飛彈擊毀，或者是壓到地雷而毀。
綜合《保加利亞軍事網》（Bulgaria Military）27日報導以及公開資訊情報來源，烏克蘭在今年初開始張羅貂鼠式步兵戰鬥車採購，3月時德國交付了首批20輛，這些車輛由德國軍工巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）生產，隨後在6月送出了追加訂單，目前正在進行中。之後還可能會再買第3批，預計在今年年底之前向烏克蘭交付40輛翻新過後的貂鼠式。
這一些貂鼠式步兵戰鬥車並非全新製造的，它們經過萊茵金屬整新後才被派往前線。據德國社會證實，這一批步兵戰鬥車以前曾在德國聯邦軍（Bundeswehr）中服役。
貂鼠步兵戰鬥車，用於支援步兵作戰和運輸，一直是德國裝甲擲彈兵（Panzergrenadier）的骨幹，前面還有貂鼠式A1和A2型號，A3型的生產始於1980年代末，並一直持續到1990年代初，並即將由美洲獅步兵戰鬥車取代（PUMA）。
貂鼠式步兵戰車由3名車組人員操駕，包括1名駕駛員、1名車長和一名砲手。
主要武器為20毫米機砲，能夠發射各種彈藥，包括穿甲彈和高爆彈，還配備了同軸機槍和防空機槍，該車輛還有6個煙霧彈發射器，可用來遮蔽敵人視線，或在作戰中為步兵中提供掩護。
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