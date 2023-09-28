杭州亞運電競項目「快打旋風5」28日在敗部冠軍戰上演「台灣內戰」，38歲的「石油王」林立偉在先拿2局的情況下，遭44歲老將「GamerBee」向玉麟逆轉，最終以2比4落敗，但仍為中華隊進帳1面銅牌。

林立偉表示，向玉麟前面發比較多氣功，但都被防守下來，後來他很快做出調整，林立偉沒能即時調整過來應對他的策略，在被追平後心態有點變化，成為勝負分水嶺。

昨天賽後，兩人回到選手村時也有與教練聊到，拿下2面獎牌的第1階段目標已經達成，只是可惜昨天落敗，無緣「金包銀」，「現在最佳就是金銅，小向今天狀態對了，相信他一定可以。」

賽後兩人惺惺相惜擁抱，林立偉苦笑說：「當然情緒很複雜啊！有拿牌好開心，但走到這裡了，誰都想贏啊大哥！」他透露，向玉麟是帶他出來的前輩，「他是從快打旋風4代開始比，我是5代，前兩年都是他帶著我。」

林立偉也提到這次亞運對台灣電競的意義，「以前我是代表戰隊，現在是代表中華台北，這個意義就很不同，希望有了這次的經驗以後，從選手退下了還能為中華台北電競盡一份力，也希望台灣的大家更關注電競，台灣電競好厲害的。」

對於自己未來規劃，林立偉預計再戰5、6年，等快打旋風7出來後就會退休，「但我還是可以為電競出一分力，但不會是選手。」