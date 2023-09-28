香港男星向佐是影視大亨向華強和陳嵐的兒子，曾拜李連杰為師，拍攝許多武打題材的影視作品，在媽媽陳嵐的撮合下，2019年與女星郭碧婷結婚生子，成為兩個孩子的爸，近期向佐不時與大眾分享生活影片，卻有網友質疑向佐是因為父母把希望寄於孫子上，才回歸家庭，對此向佐親自解答。

日前有網友評論向佐：「私底下花，大眾面前秀恩愛，立愛老婆人設。自從向華強和向太公開表示把珠寶都留給郭碧婷以後，向佐就回歸家庭了，一副聲怕爹媽跳過他練小號的樣子」，向佐本人看到後解釋：「從來都沒有想要過的東西，不明白你們在胡思亂想什麼！我對珠寶一點興趣都沒有，我回不回家開不開心我會從家人眼中看出來，不需要大家擔心，你們可以任意猜測，我也會偶然回覆，一點邏輯都沒有的討論。」

回應曝光後，有人酸「他怎麼都靠女人？」，向佐直接留言「我愛我老婆和母親不行嗎？」，其他人認為：「可以告了，圖一是什麼鬼？說出這句話的人的世界是有多陰暗」、「他真對珠寶沒興趣？我不信」、「問題是人家缺那點珠寶嗎？他爸媽防自己兒子防到自己孫子身上？」、「居然沒有反駁別人說他私下花」、「對於那些無聊的網友，根本就不該答理他們」、「人家兩口子的事兒跟你沒有啥關係。吃瓜群眾們還是少操點閑心吧！」