陳華、王ADEN、DJ Disk0kidz、溫蒂漫步Wendy Wander、伯爵白Earl Band、DJ Michelle還有創作才女法蘭Fran、icyball冰球樂團、DJ Swallow妖嬌，將在「Corona 2023 Sunset Tour」演出。

icyball冰球樂團的「Boyz on Top」亞洲巡演到很多城市演唱，吸引許多粉絲到場支持，但貝斯手Nelson無奈地說：「我們兩次回台灣都遇到飛機故障，只能在飛機上多看幾部電影了。」鼓手士捷則想念最喜歡的美好夏天：「去海洋音樂祭，泡水喝酒發瘋，好久沒去了。」

他們也曾經喝醉出糗，士捷曾在公司的尾牙喝醉，直接對著娃娃大喊：「妳的演唱會好好看！」Nelson則是喝ㄎㄧㄤ直接在路上火影忍者跑，跑一跑又去伏地挺身，真的太瘋狂了。

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