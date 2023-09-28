台灣圍棋九段好手許皓鋐，今天在杭州亞運男子個人決賽面對世界排名第三的大陸名將柯潔，雙方激戰至263手，執黑許皓鋐以3/4子擊敗柯潔，不但贏得生涯對戰首勝，更是用手上的黑子寫下紀錄。

許皓鋐今年22歲，自4歲開始學棋，2013年晉升職業棋士，於2015年加入海峰棋院精銳隊訓練，並在去年晉升職業九段。去年，許皓鋐橫掃國內比賽，成為史無前例的八冠王，年度獎金收入高達新台幣850萬元，創歷史新高。

許皓鋐首次參加亞運會，個人賽以分組A組第三的成績闖進八強，昨日面對生涯對戰不曾獲勝的世界排名第二、韓國名將朴廷桓，在沒有壓力的情況下勝出，成功創下台灣男子棋壇在亞運會賽場上新紀錄。

許皓鋐今日四強賽對上昨日擊敗隊友的世界棋王、韓國名將申真諝。整個棋局許皓鋐與申真諝兩人的AI勝率始終不相上下，但許皓鋐氣勢如虹、全程緊咬，下出超水準表現，一度壓制對手，最終爆冷門擊敗世界冠軍。

大陸選手柯潔世界排名第三，曾創下世界圍棋八冠王的佳績，是中國棋壇目前眼下數一數二領軍人物，許皓鋐過去與柯潔於世界賽對戰，戰績掛零，此次再度交手，挑戰意味濃厚。

金牌戰許皓鋐執黑先攻，面對柯潔取實地的戰術，許皓鋐選擇在中央築起模樣，伺機發動攻擊。棋局進入中盤階段，雙方著眼邊角，柯潔使力加快節奏，步步向許皓鋐施壓，許皓鋐不甘示弱，正面迎擊。實戰左下角攻殺，許皓鋐在白棋之中殺出破口，局面已明顯佔優。

不過棋局進入後半盤，許皓鋐一度失去冷靜，動了殺心，讓柯潔有機可趁，局面頓時陷入膠著，所幸官子階段，許皓鋐平常心應對，在時間壓力下表現的有條有理，終於在關鍵時刻逆轉柯潔，一舉奪金。

許皓鋐在國內稱霸享有八冠王封號，但在國際賽卻少有實戰佳績，這次杭州亞運會面對的是大陸與韓國最頂尖的三大名將，尤其是金牌戰面對世界圍棋八冠王得主柯潔，許皓鋐穩紮穩打，最終贏得勝利，也讓台灣棋壇八冠王技壓世界圍棋八冠王成為今年最驚豔的一場精彩賽事。