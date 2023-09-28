今（28）日下午18時許，板橋區環河西路四段華江六路交叉路口發生車禍而起火。（圖／民眾提供）
今（28）日下午18時許，板橋區環河西路四段華江六路交叉路口發生車禍而起火。（圖／民眾提供）

今（28）日下午18時許，新北市板橋區環河西路四段華江六路交叉路口發生車禍，現場為3輛汽車追撞，車禍後車輛移動引起火災，患者意識清醒，送3名民眾無外傷頸部不適送醫檢查。

警消表示，今（28）日下午18時許，板橋區環河西路四段華江六路交叉路口發生車禍而起火，警消獲報立即派遣人車前往，現場為一輛貨車不明原因追撞一輛自小客車後，再連續擦撞2輛車，造成4車連環撞，其中一輛停在路邊的小客車突然起火。警消立即佈水線撲滅，事故造成3人受傷，均無明顯外傷頸部不適送醫檢查。是故發生原因還待警方調查釐清。

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