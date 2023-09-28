熱狗（MC HotDog）先前因為新歌〈樓下的房客〉疑似不當引用朱德庸短篇漫畫《跳樓》，掀起熱議。他28日宣布新專輯《髒藝術家》發行計畫決定重啟，「我曾經說過新專輯將是史上最屌之一，但經過樓下的房客事件，現在覺得雖然有可能專輯要做一些調整，但我對這張專輯還是很有自信的。」

他也提到，因為這張專輯除了這首還有12首歌，本來就是一張誠意滿滿的專輯，「我還是相信這會是一張很棒的專輯。」他新歌〈髒藝術家〉這首歌的MV早在2月就已拍攝完成，導演提出想用一鏡到底以及棺材的idea，仿若是同時舉辦了一場葬禮跟藝術展，沒有要討論藝術，歌詞反覆「藝術家」23次，每一次都在指問「框架」，於是MC HotDog熱狗就站在所有期待與質疑為他劃下的位置，「髒藝術家」，反正好的壞的都一再覆述他的名字。

熱狗在MV中躺入量身定做的棺材並親手把棺材蓋上，最後另一個自己走回棺材旁，導演表示，這是象徵著你過完了一輩子後你回頭看自己做了些什麼，令人有反思的意思。由於MV一鏡到底不容許有任何的小出錯，拍攝當下求好心切的MC HotDog熱狗主動要求重拍好幾次，並表示躺在棺材裡其實不會可怕，而且因為道具棺材太漂亮了，他一開始還以為是鋼琴，更百無禁忌的說，蠻舒服的，好幾次躺進去棺材後，等待導演喊卡的時候，他都閉上了眼睛，但也沒什麼特別的心情，就是一次MV的拍攝，棺材只是道具。

依照片場規定，拍攝結束後導演送上紅包沖喜，MC HotDog熱狗自曝過去有演過死人的經驗，還教了大家拿到的紅包錢要在當晚的12點前花掉，不能帶回家不然會倒霉，讓在場的工作人員大呼好專業。