中秋3天連假將從明天開始，不過相信許多民眾現在最關心不是去哪裡烤肉，而是已經連續27期槓龜的威力彩在今（28日）晚的開獎。頭獎獎金上看9億元，想在中秋節之前拚中獎機會，讓連假放不完嗎？最新獎號已經出爐，趕緊拿出手中的彩券兌獎！

威力彩今晚開出第112000078期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為09、16、17、25、29、33，第二區中獎號碼為07。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。