「台美21世紀貿易倡議」已經完成第一階段討論，關務署今日也修正相關的作業要點，主要有4大重點，包含擴大貨物預先審核申請人、預審時效、復運進口免稅優惠、拒收貨物退稅機制等四大重點。

關務署今日公布《駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定通關作業要點》。整體而言，我國的通關法規比美國嚴格一些，所以美國希望相關利害關係者可以在台灣享受相關的權益。

關務署官員表示，首先是預先審核的部分，原本只有進口人與代理人可以申請預先審核；不過未來範圍擴大，出口、製造商也可以預先審查。

另外，部分預審有時效規定，多數時效是三年，這一次協定也要求不經修改或撤銷，時效持續有效。

此外，退回貨物的方面，國產品出口3年內被退還，復運進口可以享受免稅優惠，這次擴大到非國產品、放寬到非國產品，只要來源地是美國皆可適用。

以及，貨物進口後，進口人或者買受人拒收，海關目前沒有退稅機制，未來海關也要建立拒收退稅的機制。

快遞的部分要提高簡易申報的門檻，從目前的5萬元提高到7.5萬元；以及彙總繳稅的部分也要修正法規，但是協定有緩衝機制，等海關建立好配套措施，再修正相關的作業要點，納入法規之內。

至於這次修正作業要點生效期間，關務署表示，針對台美貿易倡議美國行政部門也授權立法審查1、2個月，審查完畢會通知我方，就完成並且生效。