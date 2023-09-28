潘若迪（右）和吳宗憲合跳「機車舞」，在網路上掀起話題。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪花1年時間籌備，推出最新全民運動舞曲〈Here We Go〉。（艾迪昇傳播提供）

「亞洲有氧天王」潘若迪日前發表全民運動舞曲〈Here We Go〉，動感又洗腦的旋律與歌詞，搭配簡單易學的「機車舞」，單曲MV一上線，吸引演藝圈好友力挺，綜藝天王吳宗憲、天后徐熙娣接力跟跳，引發眾多觀眾、網友叫好，留言直呼有趣又有渲染力，連帶吸引廠商詢問熱度，經紀公司艾迪昇總經理林志遠表示，這首歌好記又歡樂，絕對是尾牙、活動的絕佳表演，並透露不到1周已經有10多場活動來詢問合作，潘若迪笑說：「機車舞不機車，還會帶來好運。」

〈Here We Go〉MV上線以來，已在網路上發燒，每天都吸引10多萬人次觀看，潘若迪在MV中全心投入的表現，讓親友對他有不同的認識，敬佩他不斷堅持、努力圓夢，紛紛傳訊祝賀、讚美。而藝人跟跳機車舞，在吳宗憲與徐熙娣打頭陣下，也在網路掀起挑戰潮流，不少粉絲在社群媒體上傳自己跳的機車舞，直呼有趣又有梗，也有粉絲敲碗潘若迪的好友「亞洲舞王」羅志祥，想看舞王詮釋機車舞，潘若迪透露，羅志祥當然不會錯過，他已經準備好要一起「機車」一下，要觀眾期待一下，有氧天王對上舞王，會擦出什麼樣的火花。

艾迪昇傳播總經理林志遠表示，潘若迪的表現有目共睹，他能在短短時間內，引領話題並吸引10多場活動邀約，足以證明他的價值，他這麼長久以來堅持的信念，可以讓他在演藝圈走的更長更遠。潘若迪感性說：「在60歲還能有這麼多機會，我很珍惜，也希望所有人可以和我一起運動、一起維持健康的身心！」