陳勢安新歌〈不如我們〉MV邀來師弟妹Ozone煥鈞與PINK FUN容容飾演清新感十足的純愛劇情。而〈全世界我只想保護你〉MV同樣由這對清新可愛CP繼續出演，將再度甜進觀眾們的心裡，MV中更將揭曉令人驚喜的角色設定。

刻意留了半年長髮的煥鈞也為了師兄的MV，答應剪去長髮，並在拍攝MV時真槍實彈被容容剪下頭髮，要剪下的那一刻，他大喊：「一切都是為藝術犧牲。」容容則表示，這是她第一次幫別人剪頭髮，所以當下超級緊張，怕一刀下去剪壞煥鈞的頭髮，幸好剪髮鏡頭順利完成，讓容容直說：「真的鬆了一口氣。」

在MV中，容容和煥鈞的互動是玩球、洗泡泡浴等，漸漸大家透過導演的鏡頭下發現，原來煥鈞在MV中飾演的不是容容的男朋友，而是她的「犬系戀人」寵物狗。導演透過特別的拍攝手法埋藏故事線索，為MV帶來一大彩蛋，希望可以帶給觀眾既甜蜜又驚喜的感受。不過煥鈞也因此剪掉過肩長髮，他十分貼心帶著好幾個綁髮用的髮圈到現場，「交接」給近來也在留長髮的師兄陳勢安，讓陳勢安笑說：「我會好好使用這些髮圈的。」