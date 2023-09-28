斯巴達障礙跑競賽推廣大使梁舒涵以及B.T.O.D子賢為了備戰10月新北場的賽事，日前特別去惡補體能，梁舒涵參與的戲劇《女兵日記》近期重播反應火熱，這次她代表《女兵日記》與代表《全明星運動會4》的子賢進行PK，挑戰了針對Herc Hoist（奮力一搏）、Plate Drag（奮力拖曳）、Atlas Carry（巨石挑戰）三項關卡的訓練。

兩人首先挑戰了Herc Hoist關卡的訓練項目拉鐵球，主要是要依靠核心力量，若在家沒有專業器材則可以做棒式及伏地挺身代替；接著Plate Drag需要利用腿部肌力，因此以拉鐵盤來訓練，在家可做深蹲來加強下半身的肌群；最後一項Atlas Carry用槓片代替巨石進行訓練，在家則可做俄羅斯轉體。在完成三項訓練後，教練選出他認為表現比較好的人是子賢，令子賢不禁振臂歡呼，調皮的他還向梁舒涵挑釁道：「下次再加油吧！」

完成訓練後，梁舒涵與子賢皆認為自己的上肢部分還需要加強，聊到心中認為最難的斯巴達關卡，兩人也不約而同選擇了需要上肢力量的Monkey Bar（飛猴單槓），子賢笑說：「我一次都沒有通過，每次都是做懲罰剝皮跳。」梁舒涵也苦笑道：「我不行，我Monkey Bar都直接放棄去做懲罰。」