斯洛伐克正準備大選，其中前總理費科(Robert Fico)是個克里姆林宮的同情者，而且他在民調中領先，這引起了西方國家的警惕。

CNN報導，自去年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來，斯洛伐克一直是基輔最堅定的盟友之一，是第一個向烏克蘭提供防空系統的國家，而且接納了數萬名難民。

然而費科卻是個變數，這位前總理毫不掩飾的表態他對克里姆林宮的同情，並指責「烏克蘭納粹和法西斯分子」，說到戰爭時，也引用普丁為入侵所編那一套錯誤敘述。

費科一直呼籲斯洛伐克政府停止向基輔供應武器，並表示如果他擔任總理，「斯洛伐克將不再提供任何彈藥，他同時也反對烏克蘭加入北約。」

斯洛伐克民營智庫，公共事務研究所所長梅塞日尼科夫(Grigorij Mesežnikov)評論，像許多俄羅斯同情者一樣，費科把他對莫斯科的支持，包裝成「和平倡議」。

「他和他的親俄盟友認為，『我們不應該向烏克蘭運送武器，因為這會讓戰爭持續更長時間。如果我們停止向烏克蘭運送武器，就會出現和平』，這當然是有問題的，他們所說的和平，是對俄羅斯有利的結果。」

費科先前曾擔任過2次斯洛伐克總理，首先是2006年至2010年期間；然後是2012年至2018年期間。他所在的「方向黨」（SMER），也一直是國會中不可忽視的力量。

他上一次的下台，是一場命案引發的連鎖反應。2018 年 3 月，調查記者揚•庫恰克 (Jan Kuciak) 與他的未婚妻瑪蒂娜•庫斯尼洛娃 (Martina Kušnírová) 被謀殺，引發大規模抗議活動，之後費科 被迫辭職。

庫恰克之死，可能是因為他報導了斯洛伐克上層社會的腐敗，其中包括與費科與SMER政黨 有直接關係的人。

在2020年的國會改選中，選民轉而選擇了中右翼的「普通人和獨立人黨」 (OLaNO)，黨主席馬托維奇( Igor Matovič )成為新總理，但是該黨上台後，仍然使許多選民感到失望。馬托維奇的反腐看不到成效，他還發生碩士論文抄襲事件，僅僅一年多後，他單方面決定從俄羅斯購買 Covid-19 疫苗，又引發聯合政府內的反對，之後他被迫辭職。

馬托維奇與財政部長黑格爾(Eduard Heger)交換位置，但混亂仍在繼續，黑格爾於今年5月辭職，由技術官僚奧多爾（Ludovit Odor）接任。

近年來的混亂局面，又給了費科機會，他目前有19%的支持度，高於其他人。而且在政府公信力不足的情況下，人們普遍不相信目前主流的俄烏戰爭描述，反而相信親俄勢力傳播的消息，這些消息不一定明確的表示支持俄羅斯，但是卻暗示一種聲音：支持烏克蘭是不值得的，那是犠牲斯洛伐克的安全。

另一方面，斯洛伐克在歷史情況上一直有強烈的泛斯拉夫主義，這種看法認為，俄羅斯是更強大的兄弟，會保護斯洛伐克免受匈牙利人的侵害，然後將斯洛伐克從納粹手中解放出來。

一項調查顯示，只有40%的斯洛伐克人認為俄羅斯應對烏克蘭戰爭負責；而且同一項研究發現，50% 的斯洛伐克人將美國視為安全威脅。