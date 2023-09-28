中國恒大28日晚在港交所發布公告，證實中國恒大董事長許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，集團股票將繼續停牌。

中國恒大集團28日晚間在港交所公告，「公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印先生，因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，本公司股份由9月28日上午9時正起於聯交所停止買賣，本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。」

綜合陸媒先前報導，許家印此前就傳出遭監視居住或帶走調查。恒大系包括中國恒大、恒大汽車、恒大物業均於28日一早公告，再度在香港交易所暫停交易。