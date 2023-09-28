進口蛋風波越演越烈，近日新北一名男子發文表示自己買到綠黑色雞蛋，揶揄打出來是巴西國旗顏色，卻遭農業部報警提告，引起爭議。今(28日)北市一名楊姓老翁也稱自己買到發臭的黑色雞蛋，全程錄影稱不怕提告，更點名閣揆陳建仁來找他。

新北謝姓男子在臉書社團發文，買台農蛋回家打出來，卻是綠色的蛋白，與蛋黃剛好形成巴西國旗顏色，但文章不久後就消失，陳建仁隔天受訪更直指是假新聞，接著農業部與中央畜產會也接連報警提告。謝男則強調絕無造假，文章是遭管理員下架，自己煮飯20年也是頭一次看到，否則也不會相信有這種蛋。

新北謝男PO出「黑綠蛋」照片，遭農業部提告，偵辦後遭警方依妨礙名譽罪嫌移送地檢署偵辦。(圖／取自臉書)

根據《TVBS》報導，北市大安區一名67歲的楊姓男子，受訪時指出自己平日都到住家附近雜糧行買蛋，今天卻打出一顆刺鼻難聞的黑色臭雞蛋。楊男說，早上連打兩顆，發現蛋液顏色混濁，卻又稀如水，立刻打開錄影，繼續打蛋，結果第三顆蛋就是黑色的雞蛋，還發出腥臭味，讓在場人忍不住跑到戶外，從小到大沒看過這種雞蛋。

楊男說，打蛋過程都錄了下來，絕無造假，對於農業部提告新北謝姓男子一事，楊男強調都有影片為政，不怕提告，更直接點名陳建仁「可以來找我」，願意公開說明。

至於出售蛋品的雜糧行則表示目前沒接到相關客訴，推測雞蛋散裝且放置在戶外，可能因近日高溫而導致變質。