今天（28日）各地天氣晴到多雲，新北甚至出現36.9度的高溫，中秋節開始水氣稍微增加，東北部迎風面降雨較明顯，第十四號颱風「小犬」最快也可能在本周末生成，最快下周三（10月4日）將會對台灣造成影響。

據中央氣象署最新資訊，明天（29日）水氣稍微增加，迎風面地區雲量增多、降雨機率都提高，尤其東北部地區降雨較持續、明顯，有較大雨勢發生的機會，桃園以北將呈現局部短暫陣雨的天氣，不過新竹以南天氣變化不大，僅午後可能出現局部雷陣雨；各地高溫則在32度至34度，北部、南部近山區恐飆出36度高溫，提醒民眾外出攜帶雨具，並隨時補充水分、做好防曬準備。

周六（30日）水氣再增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島都會出現局部短暫陣雨，尤其迎風面的東北部雲量增多，將出現明顯且持續的降雨；下周日（10月1日）起東北季風南下，北部、東北部地區氣溫稍降，白天高溫僅剩30度左右，桃園以北、東半部地區及恆春半島均有雨勢，東北部降雨更為明顯。

明天（29日）起水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島都會出現局部短暫陣雨，尤其迎風面的東北部雲量增多，將出現明顯且持續的降雨。（合成圖／中央氣象署）

下周二（10月3日）東北季風減弱，水氣明顯減少，除東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，各地天氣大多為多雲到晴的好天氣；下周三（10月4日）起，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署提醒，下周開始南海至菲律賓東方海面將處於較有利熱帶系統發展的環境，屆時熱帶系統的強度及遠近，都會對下周三後的天氣有所影響，請民眾隨時注意最新資訊。