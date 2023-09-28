大陸房地產巨頭恒大集團創辦人許家印近日傳出被官方監視居住的消息，恒大集團今證實，許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。多名專家分析，其所涉及的問題很可能跟多個罪名都有關聯，而恒大集團的境外債務重組，恐怕會因為許家印及部分高管涉嫌違法犯罪的情況面臨重大變數。

中國恒大28日在港交所發布公告稱，「本公司接到有關部門通知，本公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。本公司股份由2023年9月28日上午9時正起於聯交所停止買賣，並將繼續停止買賣直至另行通知」。

大陸《21世紀經濟報導》引述某刑事法律專家表示，此次恒大集團的公告內容非常清晰。根據恒大集團的公告，公司應該是接到了確切的通知，而通知對許家印的定性是「涉嫌違法犯罪」，並被採取了強制措施。按常理猜測，一般在有有關部門通知的情形下，所採取的強制措施很可能與之前境外媒體誤傳的「監視居住」有所不同。

該刑事法律專家表示，在前期證監會對恒大地產立案調查、公安部門對恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施的大背景下，許家印涉嫌違法犯罪這個結果應該不會出乎太多人的意料，社會輿論之前關注的更多是「什麼時候」採取行動。從目前的公開訊息來判斷，他所涉及的問題很可能跟多個罪名都有關聯，非常複雜，可能需要相當一段時間才能釐清。

一位公司治理領域的資深觀察人士說，許家印此前在2021年公開高調宣稱「不許一個人躺平」、「我可以一無所有」等口號，但綜合各方面的訊息和報導來看，許家印和公司在事實上卻說一套做一套，處處試圖「躺平」，將化解各類問題和矛盾的包袱扔給社會，還留下一個難以收拾的爛攤子。

一位熟悉跨境重組的會計師事務所資深合夥人則指出，目前來看恒大集團的境外債務重組，恐怕會因為許家印以及部分高管涉嫌違法犯罪的情況面臨重大的變數。但不管是境內還是境外，重組成功還是清盤，相信都有充足的法律途徑供境內外債權人來維護自身的權益，追索許家印等人的責任，同時監管部門也很可能會根據許家印等高管違法犯罪和後續追查情況，依法追究其責任。