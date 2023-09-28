美國參議院農業委員會近日就外國對美國的農業用地投資舉行聽證會上，來自奧克拉荷馬州的共和黨籍聯邦參議員詹姆斯．蘭克福德（James Lankford）表示，近年來大量中國人湧入美國買地種植大麻，種植藥用大麻的業者中有75%是中國人在經營，其中部份有些與墨西哥毒販合作在全國分銷，讓奧克拉荷馬州成為全美非法大麻的分銷中心。

據《美國之音》報導，中國購買農地的問題近年來在美國引起了廣泛關注，尤其是在敏感的軍事設施附近購置土地更是引發了國家安全方面的擔憂。奧克拉荷馬州的共和黨參議員蘭克福德表示，除了國家安全問題外，中國等國家的人在該州大舉買地還帶來了犯罪問題。

他說，該州2018年通過了一項在美國各州中相對比較寬鬆的醫用大麻法案，幾天之內，中國等國家的人聞風而來，蜂擁到該州購買農田種大麻。「自2018年以來，我們州已有7000家獲得許可的大麻種植者，而在2018年之前的2017年，我們州一家都沒有，其中數千家是非法經營的，尚未完成完整的許可程序。據奧克拉荷馬州麻醉品管制局的說法，其中大約有75%實際上是由中國人擁有的設施。我們發現，中國犯罪組織正與墨西哥販毒集團合作，在美國全國範圍內的分銷大麻，他們正在把奧克拉荷馬州作為分銷中心。」

報導說，在2022年11月，在奧克拉荷馬州金菲舍縣的一個大麻農場發生了類似處決式的謀殺案，多人在執行中喪生，兇手在逃，所有受害者都是中國國籍，居住在奧克拉荷馬州的農村。

蘭克福德表示，這些人也給當地的執法部門帶來困擾，「我們在奧克拉荷馬州有諸多執法部門，包括警察部門等，因為被攔截的人不會說英語，而是說普通話，報執法面臨著獨特的挑戰。這也導致了大量的人口販運和性販運，他們在州內不同農場工作。我們還不斷看到有非法越境的人，他們是中國國籍，最終進入了大麻種植園工作，他們還在不同的農場之間不斷遷移，在被捕後通常甚至不知道自己在哪個城鎮，甚至常常不知道自己在哪個州。」

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