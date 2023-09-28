日本傳奇相樸巨星橫綱力士貴乃花光司昔日與女神宮澤理惠論及婚嫁，卻無預警解除婚約改娶主播河野景子，當年震撼全日本；而貴乃花與河野景子婚後育有1子2女，在2018年兩人離婚。怎料，貴乃花今（28）日被爆出再婚消息，女方身分被起底是他的初戀，而貴乃花所屬事務所也證實了。

貴乃花在全盛時期曾與影后宮澤理惠談了一場轟轟烈烈的戀愛，一度公開宣布訂婚，卻在2個月後黯然解除婚約，貴乃花另娶主播河野景子，宮澤理惠之後也有兩段婚姻，與圈外人離婚後又嫁V6成員森田剛；而宮澤理惠二婚沒多久貴乃花也與主播妻離婚，恢復單身。

貴乃花光司曾與日本影后宮澤理惠論及婚嫁。（圖／摘自那些珍貴老照片微博）

不過，貴乃花與宮澤理惠的情早已成回憶，今日媒《週刊文春》報導指出，貴乃花已經與一名大他1歲的圈外女子再婚，連家人都不知道；而貴乃花的再婚對象身分也被起底，女方是他的初戀，當年兩人曾交往一段時間，分手後直到今年3月才又重逢，隔了30多年再次交往。而女方曾有一段婚姻，4年前喪夫，如今兩人都是二婚。

在貴乃花再婚消息曝光後，其所屬事務所所長也大方回應，證實《週刊文春》報導屬實，貴乃花的確再婚了。