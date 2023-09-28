美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）今天稍早（四）宣布了一個有趣的外交計畫「全球音樂外交倡議」（Global Music Diplomacy）計畫。他說這計畫要用音樂當外交武器，推動和平、民主，同時支持美國的外交目標。他也在X平台（推特）上發布了一段自彈自唱的影片，表示不能錯過結合音樂和外交的機會，相當出圈。

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

據美國《CNBC》28日報導，布林肯唱歌的影片中，他唱了一首經典藍調歌曲《Hoochie Coochie Man》這歌曲是對胡督魔法民間習俗的一種致敬。

這次的「音樂外交」活動在華盛頓特區的國務院舉辦，邀請了錄音學院的首席執行長、YouTube和Google的音樂大亨，還有約翰·F·甘迺迪表演藝術中心的主席，簡直就是一場音樂派對。

這個計畫的目標是通過公私合作，建立一個音樂生態系統，不僅可以促進經濟平等，還能培育創意。總之，就是要讓大家都享受音樂，同時提供機會。

還有一個有趣的部分是「美國音樂導師計畫」（American Music Mentorship Programme），他們會帶來國際音樂專業人士，包括音樂藝術家，來美國接受指導和交流經驗。這是為了支持創意才華和全球的音樂經濟。

最後，他們還加入了「富布萊特計畫」（Fulbright Programme），這是一個國際學術交流計畫，提供外國學者新的獎學金機會。簡單來說，就是要用音樂來促進友誼和文化交流。