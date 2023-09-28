女星小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚約16年，婚後育有三女，家庭生活十分幸福、美滿。此外，她也用心經營事業，大膽犀利的主持風格，獲得不少粉絲的支持，不過她近期在節目中，卻自爆是「鴿王」，並透露：「朋友越來越少了。」

小S主持的節目《小姐不熙娣》，因她敢講敢言的作風，以及來賓們之間的有趣互動，獲得不少觀眾的喜愛。未料，她近日在節目中自爆是「鴿王」，直言：「任何人我都可以放鴿子，而且是非常不要臉。」同時也一併舉出實例，透露自己某次與舞蹈老師相約學舞，後來卻以諸如經痛、失眠等各式各樣的理由，推托上課的日期。另外小S還指出某次與同事相約來家裡跳Zumba（倫巴），沒想到自己卻完全忘記，等到同事來到家門按鈴，還很疑惑地表示：「你來幹嘛？」讓在場的來賓都發出陣陣笑聲。

對此，女星Apple（黃暐婷）笑問：「這樣你還會有朋友嗎？」而小S也無奈表示：「越來越少。」另外，小S身旁的派翠克也好奇詢問：「放鳥是什麼心態？」而小S則坦承，「當下就覺得『我真的不想動』、『不想去』或是『今天好醜』之類的想法。」並坦言：「大不了跟我斷交。」

事實上，雖然小S在節目中自爆多則「放鴿子」的往事，但她也把工作與生活分的清楚，強調若是工作，就不會「開玩笑」，自己即便再睏也會準時抵達攝影棚好好完成該做的工作，笑說：「你看我多敬業啊！」