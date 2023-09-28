首艘國造潛艦「海鯤號」28日在台船高雄廠區舉行「命名暨下水典禮」，由總統蔡英文親自主持並進行擲瓶禮。前立委郭正亮爆料表示，本來明年5月才要下水，但資金的周轉有困難，這個階段到了才能拿錢。國際專家賴岳謙表示，如果沒有封頂，就不能夠請款。廠商急得不得了，要把錢趕快拿到，沒想到封頂了，還不能下水測試。

賴岳謙今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們對潛艦性能如何，可說一無所知。台灣本身沒有任何培養潛艦的製造人才；過去發展經國號戰機，花了很長時間培養非常多的工程師、科學家，還送了很多大學生去國外學習，但潛艦並沒聽說。

賴岳謙接著指出，造潛艦，只能是用拼湊的方式，有美國魚雷的作戰系統、義大利作戰系統，還有法國的，已經知道要投下3000億經費，但能潛多深也不知道。而台灣過去並沒有焊造潛艦的能力，要怎麼焊接得出來？他覺得不以為然，下水典禮卻不進水，用水噴一噴，那是因為好大喜功。

郭正亮則爆料表示，國造潛艦本來明年5月才要下水，這算是一個階段，但資金的周轉有困難，這個階段到了才能拿錢。

賴岳謙質疑，因為如果沒有封頂，就不能夠請款，廠商急得不得了，要把錢趕快拿到。但封頂了，卻還不能下水測試，如果一下水，再也浮不上來怎麼辦？所以不能在總統蔡英文任內，讓潛艦進入水裡面，因為如果浮不上來，民進黨就不用選了，所以潑潑水就好了。