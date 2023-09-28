國造潛艦「海鯤號」今面世，國造潛艦專案小組召集人黃曙光日前曾媒體透露，外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，有立委從中阻撓裝備籌獲，今日他被追問，簡短回應「我不知道，你們自己去猜猜吧」，留下想像空間。對此，國民黨立委馬文君十分不滿，認為黃曙光用影射的方式攻擊她，她要正告黃曙光，若點名她，一定提告，而她監督造艦也不會放水，勸黃曙光回歸正道。

馬文君說，「影射的殺傷力最強」是前促轉會副主委張天欽的名言，當時張計畫要用選擇性揭露，與似是而非的話術來攻擊侯友宜。而張天欽雖然因此下台，但民進黨並沒有放棄嘗試這個路數，「最新的一位操作者，叫做黃曙光」。

馬文君表示，黃曙光替國造潛艦下水典禮造勢時，對特定媒體說，造艦過程中，有立委為了「蠅頭小利」阻撓云云，接著就有一條龍的操作，在PTT等社群開文「問卦」是誰？接著有人回文，影射是她。

馬文君說，明人不說暗話，黃曙光與其背後利益集團的司馬昭之心是，要趁著蔡總統任內最後一個預算會期，把後續潛艦的造艦預算都強行匡列，問題是，原型艦還未經測試，若是測試失敗，難道繼續再造？無怪就連國防部長邱國正都不支持。

馬文君指出，會期開議了怎麼辦？黃曙光和他背後的利益集團就決定「劍走偏鋒」，一方面「大內宣」，硬辦一場根本沒有下水的下水典禮，替國造潛艦宣傳造勢。另一方面，就用影射的手段「帶風向」，打擊並警告那些反對在原型艦尚未通過測試之時，就編列後續造艦預算的委員，給他們扣帽子，不是貪圖蠅頭小利，就是賣台。

「少來這套！」馬文君要正告黃曙光，你不點名，我不會對號入座，但你若點名我，我必告你。她強調，監督造艦絕不會放水，該怎麼審議預算，她也不會憂讒畏譏，勸黃曙光回到正道，用原型艦的各項測試成果、數據報告，來爭取後續預算的合理編列。