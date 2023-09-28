歌手張韶涵在加拿大參加唱歌比賽奪得冠軍後回台發展，唱紅《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等多首經典歌曲，也主演多部經典台劇《MVP情人》、《公主小妹》等，近年她把演藝重心轉往大陸，經常登上綜藝和歌唱節目；日前她在大陸舉行巡迴演唱會，網翻出她16年前的照片做對比，一看全驚呆。

張韶涵出道多年，橫跨影視和歌壇，在演員和歌手兩種身分上皆有出色表現，近年她事業重心移往大陸，2018年參加《歌手2018》歌唱競技節目久違亮相，嘹亮的嗓音掀起不少人的童年回憶，在大陸重新翻紅。如今的她已經41歲，有網友翻出她24歲時主演電視劇《公主小妹》時的青澀模樣，兩張照片放在一起對比，網友發現張韶涵幾乎沒有什麼變化。

驚人的0變化對比讓大批網友表示：「不婚不育保容顏啊」、「而且很神奇，別的凍齡女星多少能看出來一丟丟醫美痕跡。但是張韶涵的臉年輕的那麼自然」、「小時候看她劇就長這樣，現在我都快40了她還長這樣」、「她的造型師也是超牛」、「這是真的人間芭比娃娃，抗老」、「她一直在健身吧我記得」、「太可怕了，竟然沒什麼變化」、「嗯嗯嗯？？是我看錯了嗎！怎麼感覺更好看了！」、「我看到仙女了！」

而張韶涵日前演唱會結束後，曾因演唱會上的百變造型獲誇讚，她在微博寫下：「每一次的演唱會，在我的認知裡絕對不是複製粘貼的模式跟大家見面，因為每一站的感受和每次演繹同樣歌曲的時候，都是專屬於它們的『限定』」，在表演上有自己的堅持。