據中國東方航空發佈公告，該公司與中國商用飛機有限責任公司28日在上海簽訂《C919飛機買賣協定》，向商飛公司購買100架C919飛機，在7年內分批交付。這是C919面世以來最大一筆訂單。

據《快科技》報導，中國東方航空公司公告稱，本次購買的100架C919飛機的目錄價格合計約為99.00億美元（公開市場報價，2023年目錄價格）。由於中國商飛公司給予東航較大幅度的價格優惠，因此該批次飛機 的實際價格顯著低於上述目錄價格。

報導說，按本次交易協定簽署日當天中國人民銀行公佈的人民幣兌美元中間價匯率（1美元兌7.1798元人民幣）計算，本次購買100架C919飛機的目錄價格約為人民幣710.80億元。上述目錄價格包括機身、發動機等。

東航是中國商飛公司首家客戶，於2021年訂購了首批5架C919，此次再訂購100架C919後，東航成為目前C919全球最大用戶，同時這次的訂單也是C919最大單筆訂單。

報導表示，上述100架飛機計畫於2024年至2031年分批交付給東航公司。

中國首款國產窄體幹線客機C919於2022年9月29日獲民航局頒發適航證，2022年12月9日向中國東方航空交付首架飛機，初期仍透過歐美合作商供應部分關鍵零件，國產化率也還在緩慢爬升。2023年7月16日，中國東方航空在上海正式接收第2架國產C919客機製造商中國商飛公司評估，預計在2029年能達到年產量150架的初步規模。