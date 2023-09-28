中秋連假月圓人團圓，歡度佳節也要小心眼睛安全，眼科醫師王孟祺分享個案，連假期間除了避免長時間配戴隱形眼鏡，烤肉時也要注意火星噴飛，曾有患者因木炭碎片噴進，瞬間就把角膜烤熟了一小塊。

王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，有患者因為烤肉發生意外灼傷，木炭燒灼爆裂噴出的小碎片接觸到角膜，瞬間角膜蛋白就被「烤熟了」 ，留下一塊白色的瘢痕，不過所幸傷口沒有在角膜中心，灼傷也很表淺，癒合後沒有留下疤痕，算是非常幸運。

此外，每年連假過後都有患者因戴隱形眼鏡太久產生不適感，有女病患配戴美瞳片開心狂歡徹夜未眠，加上戶外風大，眼睛痛的張不開來，好不容易取下鏡片來檢查，結果角膜表面早已像「月球表面般坑坑疤疤」，視力嚴重模糊，角膜輪部也長滿了新生血管。

王孟祺提醒，秋天濕度低，烤肉的煙燻和高溫很容易造成缺氧乾燥，記得不要配戴隱形眼鏡過久，並隨身攜帶備用眼鏡，烤肉的時候注意風向，別在下風處，以免火星噴飛受傷，戴上眼鏡或護目鏡多一層隔離也相對安全。