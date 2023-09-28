百萬YouTuber蔡阿嘎頻道有許多題材深受喜愛，最近釋出他們近期在網上做的調查，公開台灣女生最想擁有的臉蛋排行榜，而蔡阿嘎透露有上萬人投票，自豪「非常有公信力」；投票結果是由周子瑜拿下第一名，林志玲和田馥甄分居二、三名，大票網友直言子瑜都曾是「世界第一美」，想擁有她的臉蛋不意外。

蔡阿嘎YouTube頻道其中一個單元「蔡阿嘎調查局」，在網路上發出問卷，請女網友投票給最想擁有她的臉蛋的女星，總共有多達1萬多人投票；今（28）日蔡阿嘎在YouTube及各個社群平台，公布台灣女生最想擁有的臉蛋前十名，沒想到台灣第一名模林志玲竟只有第二名。

據蔡阿嘎票選出的排行榜，由第十名至第四名分別是，峮峮、張鈞甯、葉舒華、林依晨、王淨、蔡依林、許瑋甯；第三名則是女子天團S.H.E成員Hebe田馥甄，第二名是永遠的台灣第一名模林志玲，第一名由拿過「世界最美臉孔」的周子瑜奪下。

影片底下許多網友都很贊同周子瑜實至名歸，紛紛大讚「子瑜善良又可愛，看著她就療癒，人美心更美」、「子瑜無庸置疑是第一名，老中青三代都認識」、「見過子瑜本人，真的美到會一直想看她」；但排行榜也有不少遺珠之憾，「我的第一名是徐若瑄」、「少了豆花妹」、「怎麼沒有楊丞琳」。