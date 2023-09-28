國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」（舷號711）28日在高雄舉行命名暨下水典禮，總統蔡英文親自主持並進行擲瓶禮，典禮前受邀人員觀看軍聞社長時間紀錄拍攝剪輯的過程影片。軍事粉專「IDF經國號」也披露一段3分30秒的國造潛艦建造縮時影片，時間橫跨1987年至2023年，從荷蘭建造時期的劍龍級潛艦，到海鯤號抗爆震實驗、組裝過程全都記錄。

首艘「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」28日舉行，現場保密到家，僅有國防部長邱國正、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光、國安高層及立法院外交國防委員會立委以及參與造艦人員在場見證。典禮一開始由受邀人員觀看由軍聞社長時間記錄拍攝剪輯而成的潛艦國造建造的過程影片後，才正式進入典禮程序。

軍事粉專「IDF經國號」也貼出一段3分30秒的縮時影片，影片一開始先以電腦動畫模擬海鯤號潛艦在水面下潛行，也能看到「X型尾舵」設計。隨後畫面就帶到2023年的海鯤號建造現場，時間軸一路向前回推到1987年的畫面，包括「劍龍級潛艦荷蘭建造時期」的多張歷史照片。

影片隨時間軸再次回到2023年，專家拿出設計圖紙集思廣益，實際拍攝的船模測試、潛航實驗，還有模擬遭深水炸彈攻擊的抗爆震實驗，畫面相當震撼。

此外，縮時影片也可看到施工人員在接合船段時，持續反覆透過各式儀器進行校準，確保安全性；而影片中拍攝到船段艙內機密設備時，全都有做馬賽克處理，避免機敏資訊外流。

最後畫面回到用大型國旗布幕包覆的海鯤號，「面對敵情威脅俱增，建立精實水下戰力刻不容緩，國造原型篳路藍縷，今天證明台灣做到了。捍衛海疆，守護國家安全，是海軍不變的使命與承諾」。