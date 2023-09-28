威力彩9億頭獎一注獨得！「這縣市」喜迎億萬富翁 22:082023/09/28 中時新聞網 賴宇萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚開出頭獎9億元一注獨得。（圖／本報資料照片，非中獎彩券行） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（28日）晚間威力彩開獎，派彩結果，9億元獎金一注獨得，獎落高雄市彌陀區中正路33號「能發彩券行」。威力彩今晚送出頭獎，下期（10/2）頭獎啟動中秋機動加碼2億元，預估銷售0.7億元，頭獎金額上看2.2億元。 中秋全台烤肉地點、規定一次看！違者最高罰6000 威力彩9億頭獎獎號出爐！ 對中7碼中秋連假放不完 威力彩今飆9億！3生肖財運噴發 屬猴「隨便買都中」 #威力彩 #頭獎 #一注獨得 #高雄 #台彩 也許您會感興趣 推薦閱讀 食安問題連環爆 藍議員轟「高市府補東牆破西牆！」 13:242023/09/28 生活 滬寧沿江高鐵28日開通 長三角鐵路網進一步加密 09:182023/09/28 兩岸 高雄溪洲大橋意外！挖土機滑落土坑 駕駛遭土石活埋慘死 09:482023/09/28 社會 《電纜股》華新高雄海底電纜廠動土 2027年開始營運 15:292023/09/28 財經 首艘國造潛艦高雄下水 陸「可掛彈最大型無人機」現蹤小琉球外海 09:282023/09/28 政治 華新麗華聯手丹麥NKT集團 全台首座海底電纜廠動土 19:112023/09/28 財經 台慶不動產徐鵬凱把不順遂當養分 今年7個月拼出500萬業績、翻漲4倍 18:012023/09/28 財經 兩岸讓利不再 步深水區！名嘴提「一國兩制」這樣可解決 10:002023/09/28 政治 陳仙梅拍哭戲「背景飛過2小孩」 被喊卡 轉頭罵人前一看傻眼：爸爸沒在管 10:402023/09/28 娛樂 影》核廢水惹毛陸客？日官員：有旅行社預約「不減反增」 18:062023/09/28 國際 杭州亞運》快打旋風金牌戰 向玉麟逆轉功虧一簣 負韓銀恨 20:482023/09/28 體育 馬公第一漁港休閒專用區BOT案簽約 亞果遊艇將完備澎湖據點 16:312023/09/28 生活 女星火災逃生頭髮卡繩索頭皮險遭掀 打火弟兄機警踩住救一命 17:092023/09/28 娛樂 柯文哲拋「13年一貫」 義務教育延伸至5歲 高教支出增至GDP1％ 12:432023/09/28 政治 基隆護國城隍出巡 民眾一擁而上搶鹹光餅 20:542023/09/28 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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