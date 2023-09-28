今（28日）晚間威力彩開獎，派彩結果，9億元獎金一注獨得，獎落高雄市彌陀區中正路33號「能發彩券行」。威力彩今晚送出頭獎，下期（10/2）頭獎啟動中秋機動加碼2億元，預估銷售0.7億元，頭獎金額上看2.2億元。

中秋全台烤肉地點、規定一次看！違者最高罰6000
威力彩9億頭獎獎號出爐！ 對中7碼中秋連假放不完
威力彩今飆9億！3生肖財運噴發 屬猴「隨便買都中」
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