今（28日）晚間威力彩開獎，派彩結果，9億元獎金一注獨得，獎落高雄市彌陀區中正路33號「能發彩券行」。威力彩今晚送出頭獎，下期（10/2）頭獎啟動中秋機動加碼2億元，預估銷售0.7億元，頭獎金額上看2.2億元。