美國路易斯安那州一起無人傷亡的「交通悲劇」，一架造價3000萬美元，約新台幣10億的塞考斯基S-92直升機（SikorskyS-92）當場被撞爛，原來，當時載運直升機的拖板車逕自從高架橋下方道路駛去，由於高度遠遠不足，造成直升機殘骸卡在原處，還讓液壓液噴了一地。

A trucker transporting a Sikorsky S-92 helicopter got stuck underneath an overpass at S. Range Avenue and I-12 in Denham Springs, Louisiana earlier today.



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從照片可見，直升機撞上高架橋後，主旋翼、主要變速箱及起落架都承受嚴重損害，根據外媒報導，這起事故發生在22日上午8點30分左右，直升機當時從喬治亞（Georgia）送往拉法葉（Lafayette），未料在行駛到12號州際公路的高架橋實，主旋翼卡在支撐樑柱上。

Trucker ticketed after wedging helicopter beneath I-12 overpass in Denham Springs 👀https://t.co/pkyWTj8ta2 — Evince with Vince (@evincewithvince) September 23, 2023

肇事原因是因為拖板車貨物太高，所幸事故並未危及高架橋的建築結構，不過這起突發狀況，也成原本趕著上班的民眾被卡在路上，整起事故約2小時後，才成功移除，所有車道恢復通行。

據警方透露，這名56歲司機羅德里格斯（MiguelRodriguez）是德州「國際機械運輸」（International MachineTransport）公司員工，他因為「粗心操作」而吃了張罰單，至於直升機的擁有者身分仍未確認。