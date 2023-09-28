不想辜負電競路上最支持他的人，44歲的向玉麟28日在杭州亞運電競「快打旋風5」最終戰，本想拚下一面金牌帶回家，但最終與韓國勁敵金管禹戰到決勝局，以3比4「銀」恨，對於下一步他不願說死，「還能不能繼續下去我不知道，且戰且走吧...比賽成績跟身體會告訴我，我也相信我的太太會一直支持我。」

向玉麟今天先在敗部冠軍戰逆轉擊敗同胞林立偉，搶下金牌戰門票，決賽時向玉麟也是先丟1局後連拿2局，最後與金管禹戰到決勝局才分出勝負，中華隊在電競共進帳1銀1銅。

金牌戰時向玉麟不斷變換角色，而對手則是從一而終使用同一角色，「其實我從頭到尾都是按照原定計畫，用交換角色、改變戰術的方式來讓他不習慣，其實前面是有效的，但有一些地方失誤多了點，如果那些機會有把握住的話，結果會是不一樣的。」

沒能站上頒獎台最高位置，向玉麟有的是悔恨的情緒，「站上這個舞台跟別人對戰，更重要是把自己看成挑戰者身分，既然我站上這裡我就想贏，所以當我輸的那一刻那個懊悔感也很大。」

不過向玉麟坦言，奪銀已經比自己預期結果好很多，「我甚至到昨天還不知道自己有沒有機會奪牌，今天能奪銀已經有跨過難關了，但我太貪心了，想要再多一點，所以才會打到44歲。」

隨著年齡漸長，向玉麟身上也多了許多運動傷害，有手傷的他提到這次能完成亞運要感謝醫師的協助，除了為這些幫助過他的人繼續打下去，更是要為自己而戰，但他也坦言，原本有想過若在亞運奪金，可能會就此退休，為電競生涯畫下完美句點，有更多時間能陪陪一路支持他的老婆。

「她是世界上我最重要、最信任的人，我希望不要辜負她的期望。」向玉麟打趣的說，老婆總是說覺得比賽時的老公最帥，其他時候就是個中年大叔，「所以某種程度也是為了捍衛家裡地位、不要下降。」至於還要打多久？他坦言自己也還沒有答案，但不管如何，最支持他的老婆一定會相挺到底。

杭州亞運中華隊電競好手向玉麟。（中華奧會提供）