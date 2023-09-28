據內政部統計，台灣即將迎來有史以來最大的退休潮，預估約有378萬人將陸續退休，但退休金該如何規劃，成為一大學問。所幸，近年ETF百花齊放，成為國民投資顯學，不過由於許多檔價格已高，讓準退休族傷腦筋，為先前沒跟上15元發行價而懊惱不已。

現在機會來了，近期有3檔ETF正在募集或是即將展開募集，2檔屬於高息，1檔是金融債券。特別的是，3檔都是「月月配」，想要趁甜甜價先搶先贏的退休族或是小資族，可得把握機會。

■國泰10Y+金融債（00933B）：今（9/28）最後募集日，入手價15元

國泰投信推出的10年以上金融債，號稱比金融股更香、更穩，期追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」殖利率攀升至6.2%，遠高於近10年平均殖利率約4.3%，為歷史相對高檔，甚至比台灣最多人存的金融股殖利率還高。

國泰投信指出，金融債是台灣壽險及一般法人投資較多的債券類型，觀察台積電持有的債券中，前9大持債比重的債券發行人，包括美國銀行、摩根士丹利、摩根大通、富國銀行和高盛等，都是「彭博10年以上美元金融債券指數」成分債的發行人，且從未違約，買進這類型金融債券，等於是「跟著台積電布局金融債」。

00933B經理人鍾郁婕表示，投資金融債還有「海外所得免稅」這項隱藏版優勢，依據所得稅法，每月領到的配息屬於海外所得，家戶全年合計100萬元以下就免稅，對多數人來說更具稅務效率。

■中信成長高股息（00934）：募集期間10/16-10/18，入手價15元

00934的選股標準，是以台灣上市上櫃市值前200大或前300大中，近3年平均殖利率前50名，且符合近3個月日平均成交額 2000萬以上的50檔高股息股票。指數成分股於每年的4月及9月進行調整，同時也將歷史填息能力前50%優先選入50檔成分股。

其追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」年化報酬率15.05%，且近5年平均股利率達7.42%，00934經理人張圭慧表示，成分股主要聚焦成長性的潛力產業，包括半導體、電子零組件、電腦及週邊設備及紡織纖維等產業，投資人可一次掌握潛力產業及個股的成長趨勢。

張圭慧強調，00934兼具高股息與高成長二大特色，首先是採月配息機制，投資人資金運用更靈活；二是臺灣優選成長高股息指數每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，相較於同類型高股息ETF，更能精準針對台股除權息淡旺季進行調配。

■台新台灣永續高息中小型（00936）：10/16開始募集，入手價15元

是國內首檔結合「永續、高息、中小」3優勢的台股ETF，主要追蹤指數為「台灣永續高息中小型指數」，於每年6、12月進行成分股定期審核。日前已經公布前10大成份股，依股票代號分別為東陽、聚陽、群光、京元電子、台勝科、臻鼎-KY、中美晶、瑞儀、啟碁及豐泰。

根據回溯資料，「台灣永續高息中小型指數」累積報酬率210.4%，殖利率指標7.37%，表現優於加權指數140.26%及3.72%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。