世界排名第35名的台灣圍棋好手許皓鋐，今（28）日在杭州亞運上擊敗大陸棋王柯潔奪金，震驚全球圍棋迷，韓媒更報導指出，許是首位擊敗世界排名第1的申真諝時，年紀比申還年輕的海外棋手。

許皓鋐是台灣目前排名最高的棋手，雖然世界排名僅35名，但本次亞運他接連擊敗聞名於全球的強者，首先在8強戰打敗世界排名第2的韓國棋手朴廷桓，4強戰再將世界排名第1的韓國棋手申真諝斬於馬下，決賽時又贏過世界排名第3的大陸棋王柯潔，且3戰皆以半目取勝，引起圍棋界討論。

而被認為是韓國第五代掌門人的申真諝，此次敗於許皓鋐之手，也讓韓媒整理了許多資料，透露許一次達成多項紀錄；《韓聯社》表示，申出生於2000年3月17日，而許則是出生於2001年4月30日，此次申的失利，是首次敗於比自己年輕的海外棋手，且同時還是申首次敗於非大陸籍的海外職業棋手。

報導提到，申真諝此次出國參加亞運前，才在本月18日舉辦的第45屆SG杯韓國日報名人戰（SG배 한국일보 명인전）8強賽中，以157手敗於小他5歲的樸智賢手中，是申首次輸給比自己年輕的韓國棋手。