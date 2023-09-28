大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，台灣數百間宮廟日前聯合邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊入台巡安，計畫11月3日至13日成行。陸委會副主委詹志宏今天（28日）回應，「大陸是無神論，77％人民不信教，由國台辦提出本案，國內有意見認為要提高警覺。」雖然中共是無神論，但文革後從來沒有禁止民間的媽祖信仰，由中共無神論推導出需要「提高警覺」的結論，可見陸委會官員又在杯弓蛇影，自己嚇自己。

事實上，湄洲祖廟媽祖並非第一次赴台。1997年1月24日，當時兩岸尚未直航，湄洲媽祖搭乘「媽祖專機」由福州經澳門飛抵台灣，展開「湄洲媽祖金身遊台灣」活動，歷時102天，橫跨寶島南北，駐蹕35家宮廟，當時萬人空巷，超過千萬人次前往頂禮膜拜。

此後，湄洲廟媽祖曾在2002年時到金門繞境，但並未到台灣。直到2017年9月，整整20之後，湄洲媽祖才又再度抵台，由台北港登岸，駐駕板橋慈惠宮，邀請全台超過兩百間寺廟，舉辦全台最大規模媽祖古禮祭祀大典。

兩岸媽祖文化交流十分頻繁，不僅湄洲媽祖曾兩度赴台，更有許多台灣信眾到福建進香。這次福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊入台巡安，國台辦才剛說，「目前兩岸相關宮廟正在積極籌備相關事宜」，陸委會就忙不迭出來警告，提醒民眾要「提高警覺」，理由竟是中共是無神論，實在令人啼笑皆非。

雖然中共是無神論，但文革後從來沒有禁止民間的媽祖信仰。根據大陸國務院新聞辦公室2018年4月3日發布的《中國保障宗教信仰自由的政策和實踐》白皮書，前言中開宗明義指出，「中國實行宗教信仰自由政策，依法管理宗教事務，堅持獨立自主自辦原則，積極引導宗教與社會主義社會相適應，最大限度團結廣大信教公民和不信教公民。」

而且別忘了，湄洲媽祖2次赴台，第一次1997年是在李登輝總統任內，第二次2017年則是在蔡英文總統任內。中共一直都是無神論，這點沒有改變，但陸委會為何2017年時不擔心湄洲媽祖赴台會有負面影響，直到2023年才想起要民眾「提高警覺」？是2017年時渾然不覺，還是2023年反應過度？

面對兩岸各種交流，綠營執政後的陸委會眾官員不斷強調要「有序、對等」，但是連開放旅遊團都不甘不脆，設下一堆條件與限制。現在面對湄洲媽祖應邀入台巡安，原本是很單純的媽祖民間信仰交流，難道也要無限上綱到國安層次，認為湄洲媽祖有「國安」疑慮嗎？

陸委會和內政部等單位本於職權，對湄洲媽祖赴台有專案准駁權，准或不准、理由為何，向外界解釋清楚便是，硬扯「中共無神論，77％人民不信教」的理由，難免讓人懷疑，是否在為了之後的「不核准」事先打預防針。面對媽祖民間信仰、宗教交流，陸委會實在無需杯弓蛇影，自己嚇自己。