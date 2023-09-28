英國發生一起令人難過命案，一名 15 歲女學生在去學校的路上被刺死，當時她試圖阻止她的好朋友和前男友愈發嚴重爭吵，沒想到勸和的她反而被男方以利器刺死，行兇的恐怖情人已被逮捕。

每日新聞(Daily Mail)報導，事件受害者是倫敦南邊克洛登區(Croydon)的約惠特吉夫特老皇宫學校(Old Palace of John Whitgift School)的學生，她叫艾莉安娜(Eliyanna)，與她的朋友一起結伴上學，卻在路上遇到朋友所交的男朋友與他的同伴，男方試圖將自己的禮物、鮮花和情書，內容有「最特別的女孩」和「公主」的字詞。

但兩人似乎感情破裂，據目擊者的說法，女孩拒絕了男孩送的花；而另一位目擊者聲稱，她聽到一個女孩說她「不想再和他出去了」。

Hero schoolgirl, 15, was stabbed to death on Croydon bus in horrific rush-hour attack 'when she stepped in to protect her friend who got into row with her ex-boyfriend when he turned up with flowers and love note': Emotional tributes are paid at the scenehttps://t.co/xH3P9mfA5S — FunnyWorld1313 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 (@FunnyWorld1313) September 28, 2023

但是男方相當堅持，出現拉扯，這時艾莉安娜試著帶著朋友離開，卻被男子的利刃所刺傷，目擊者說「這把刀就像一把劍，它真的很大。」

事件發生在公車等候區，公車司機和一名乘客拼命試圖以心肺復甦挽救女孩的生命，但女孩失血過度，仍在上午9點21分死亡。女孩悲痛欲絕的家人在得知後趕往當地，但未能及時趕到與女兒告別。

上午9 點 45分，警方在附近逮捕了一名17歲男孩，警察總警司表示，警方並未尋找與事件有關的其他人。

約惠特吉夫特老皇宫學校是一所私立名校，從3歲至18歲女子的完整教育，它一直被評為倫敦最好的學校之一，與同名的男子學校為同一系統的姊妹校。目前尚不知男方的所在學校。

目擊者感嘆治安敗壞，他說「克洛登最近已經瘋了，這裡有毒品交易、打架鬥毆，現又還發生了持刀傷人事件，現在已經不再是以前的樣子了。」