有網友到超市買蛋，打開雞蛋卻發現呈黑綠色，北市警方接獲農業部報案後查緝該網友到案，以妨害名譽罪嫌送辦。國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨可以這樣踐踏言論自由嗎？追殺平民是在幹什麼？對此，她強調若這名網友有需要，她會負擔律師費用，絕對不讓國家用這種手段讓人民噤聲。

王鴻薇說，有民眾在網路分享在超市買台農的雞蛋，打開卻是黑綠的顏色，發文質疑是進口蛋，居然受到農業部提告妨害名譽，不到八小時民眾就被追查，半夜逮捕，尤其行政院長陳建仁在警方還沒調查前，就直接說是假消息，民進黨可以這樣踐踏言論自由嗎？

王鴻薇表示，先不說一樣是網路發文、訊息，她日前公告被恐嚇報案了兩個月，警方一點作為都沒有，但是農業部提告八小時就把人抓到警局，這種效率怎麼差這麼多？她要問農業部，這位民眾發文是稱台農蛋品的商品打出來的蛋，又黑又綠，問大家是不是進口蛋，提告妨礙名譽是心虛嗎？

王鴻薇質疑，要告難道不是台農蛋品告網友嗎？政府機關搶著追殺平民，幫民間公司提告是在幹什麼？既然民進黨政府對於過期臭蛋，要用這樣的國家公權力來追殺人民，她絕對不會坐視不管。

王鴻薇說，她已經聯絡辦公室的法律團隊，已經協調柯晨晧律師，也接受委任，只要這位民眾有需要，她會負擔這位民眾的律師費用，絕對不會讓國家用這種手段讓人民噤聲，讓真相被恐懼掩蓋。