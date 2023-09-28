香港女星阿Sa（蔡卓妍）與阿嬌(鍾欣潼)兩人合組女團Twins，出道多年的兩人影、視、歌三棲皆交出亮眼的成績單，獲得不少粉絲支持。昨(27)日，天王劉德華喜迎62歲生日，而曾與他合作過的蔡卓妍也在社群上曝光同框合照，獻上祝福，而劉德華的一舉動也讓粉絲大讚。

蔡卓妍與劉德華於2005年曾合作拍攝電影《再說一次我愛你》，並分飾男女主角，而這部作品也讓兩人結下了緣分。昨日適逢劉德華的生日，蔡卓妍便於社群上發文，寫下：「祝華仔哥生日快樂。」並曬出Twins與劉德華的同框合照。

從相關畫面中可見，當時是蔡卓妍與鍾欣潼以女團Twins出道不久的日子，她們手上戴著米老鼠的造型手套，與劉德華一同表演節目，而另外一張照片中，則是劉德華在宣傳活動上親手餵蔡卓妍吃美食的畫面，貼心的舉動被網友大讚。

相關畫面曝光後，也在陸網上引發討論，紛紛留言表示：「好青春的照片，好好看好喜歡」、「狠狠的愛了」、「祝偶像的偶像生日快樂。」據了解，劉德華與蔡卓妍近期才在電影《金手指》中再度合作，當時她還在宣傳活動上透露：「無論戲裡與戲外，他們(劉德華、梁朝偉)都是我的偶像，作品一直伴隨著我的青春，也影響了我很多。」讓不少粉絲紛紛敲碗兩位知名偶像能夠有更多的合作機會：「他們真的對我的眼睛很好」、「俊男美女就是要多多搭配。」