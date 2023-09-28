王燦走出舒適圈推出國語EP《Hola》。（陳俊吉攝）

王燦走出舒適圈推出國語EP《Hola》。（陳俊吉攝）

王燦深耕戲劇多年演技了得，進而跨足歌壇推出國語EP《Hola》，其實他從小就有歌唱夢，18歲時曾透過友人介紹進入滾石唱片打工，因緣際會獲得與當時任職滾石唱片經理的孫德榮選秀面試機會，可惜最終無緣踏上音樂路，「那時候我只是個鄉下小孩，不會穿著、沒什麼才藝又不懂得表現，條件怎麼跟別人比」，因而決心朝演戲努力。

孫德榮後來陸續捧紅羅志祥、5566等歌手，王燦卻是等了將近30年才推出屬於自己的國語歌，「我不會羨慕反而是替他們叫好，像孫協志本來唱閩南語，後來整個跳脫出來變成完全不同的樣子，真的很棒，那是每個人的努力，我會想要跟他們看齊」。

埋首奮發於戲劇領域，王燦將自己的根基打穩了，如今回頭再圓歌手夢，已逝父親是他的精神力量。「我人生中的第2個生日禮物，就是爸爸送我的老歌卡帶，裡面還有〈採檳榔〉這首歌，當時我才國小3年級」，父子倆當時一起聽著卡帶播放的曲子，他跟著音樂唱和、爸爸開心地為兒子打拍子，「我爸真的是個很溫暖的人，每次吃東西他就坐在一旁，微笑地看著我吃，因為他覺得孩子能吃就是福，做功課時他也會泡一杯克寧奶粉給我喝」。

他還記得讀高中時，經常在電視節目裡看到范曉萱表演吹橫笛，於是就去買了支笛子吹給爸爸聽，王燦回憶當時「綵衣娛親」的畫面，心中滿是對父親的思念。王爸晚年罹患帕金森氏症，雖認得兒子卻叫不出名字，「爸爸喊不出我名字當下，心很酸很酸，我只能坐在他身邊陪伴」。

父親6年前病逝，想起爸爸生前總是鼓勵2個兒子，「想玩就去玩、想做就去努力，但要闖出個名堂」，49歲王燦決心踏出戲劇舒適圈，勇敢朝歌壇邁進，「我真的不能再等了，想唱國語歌回饋粉絲，也想唱給天上的爸爸聽」。

王燦為新歌〈如果真的有如果〉填詞，筆下誠實面對自己，「年輕時沒有理解爸爸的立場，凡事只想到自己，我誤解了他很多，爸爸總是默默犠牲自己，很想跟他說『對不起』。」希望透過這首歌提醒大家把握當下，時間不等人，要珍惜與親人相處的時光。