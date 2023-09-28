台灣首艘國造潛艦本來明年5月才要下水，28日提前舉行下水儀式，總統蔡英文命名為「海鯤艦」；會場保密措施嚴密並不開放，僅有國防部長邱國正、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光等人在場。針對下水儀式會場為何這麼保密？前海軍艦長黃征輝表示，像北韓這麼封閉的國家，一艘潛艦下水，都是在眾人面前；因此他質疑，是不是趕不及造完？台船可能急著要用這筆錢。

針對下水儀式會場採保密措施，黃征輝28日在《少康上線啦》節目中表示，前一陣子，像北韓這麼封閉的國家，一艘潛艦下水，就在眾人面前慢慢滑下去，這就叫下水，下水直譯就是下到水裡面，但我們國造潛艦卻整個都沒水， 甚至不准到裡面去看。

黃征輝表示，他好奇的是，是不是趕不及？原本按造船計畫，國造潛艦明年5月才要下水，為什麼急匆匆趕在現在下水，作法這麼奇怪。他認為，不太可能是選舉因素，因為離選舉還有100多天，這會面對很多質疑，做法又跟全世界不一樣，反而要在選前7天，氣氛才會拉起來。

黃征輝猜測表示，因為合約的關係，中間最大的節點就是下水。因為下水代表整艘船完全造完，放在水裡開始測試，就是說，這艦就交給你了，因此他質疑，台船可能急著要用這個錢，台船花錢如流水，錢不夠，要下完水，國防部海軍才能夠給錢，若沒這個錢，就過不了這關；這是一筆大錢，可能將近100億。