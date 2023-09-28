進口蛋發展為政治風暴，臉書粉專「Linbay好油」因批判雞蛋政策遭網軍恐嚇全家，行政院長陳建仁對在野要求破案，以追查不易，訂三個月的目標；賴姓男子在網路Po文買到綠黑色雞蛋，陳建仁立即斥責假新聞，謝姓男子立即被約談送辦，效率超高。國民黨立委賴士葆在臉書大歎蔡政府習慣黑箱作業，導致混蛋風暴延燒，進而浮現「綠政恐怖」，整個國家機器動起來，製造寒蟬效應。

賴士葆表示，雞蛋的問題從去年蛋荒到現在一年多，新聞不停地延燒，欲罷不能，這事無法歸咎於在野黨的泛政治化，而是全面執政的蔡政府錯估形勢，一連串的失能與失誤堆疊。即便走了農業部長，事情仍然無法平息，整個決策荒腔走板，政府管理出包的形象深植人心，所以賴清德的民調因此下滑絕非突然。

賴士葆說，多年來蔡政府最惡質的習慣就是黑箱作業，蔡英文總統帶頭將她不敢公開的論文封存30年，閣員紛紛有樣學樣，動輒封存以逃避監督；這次農業部亦然，不願秉持公平公正公開的原則胡亂蓋牌，被爆料就慢慢吐一點。隨著立法院開議，在質詢台上又被迫好像擠牙膏似的攤開一點，隱瞞的結果就是讓新聞欲小不易，蔡政府應該評估一下，一次誠實講清楚跟被迫公開，哪個政治效益划算。

賴士葆指出，高端2.0版的超思，資本額50萬元承攬6成進口蛋的不合常理，因為官方執意護航至今隱諱不明，超思進口的蛋多數過期。此外，應該說明與進口蛋商的合約內容諸多矛盾、應該公開進口蛋除了銷毀之外所有流向、應該說明進口蛋有否流入國軍團膳、應該解釋進口蛋的成本18元卻補助32元的理由、攤開所有的成本讓國人知道，包括保險費和運費。

賴士葆隔空提醒行政院長陳建仁說，前農業部長陳吉仲過去誇張推估進口雞蛋的經濟效益60億元，是低估民眾的智慧，再轉述只會鬧笑話。再者，民眾買到壞蛋，陳建仁不必第一時間就氣急敗壞斥之為假消息，等釐清真相再說不遲，不要動不動就約談民眾來製造寒蟬效應的綠色恐怖。

賴士葆表示，「林北好油」因為批判評論雞蛋政策，而被黑道、網軍、側翼恐嚇全家，聽見陳建仁雲淡風輕的說犯案的IP及電話都在境外，破案不易，訂三個月的目標，態勢很明顯，查不到也無所謂，反正境外可以當作最好卸責的理由。

相形之下，謝姓男子在網路Po文自己買到綠黑色雞蛋，陳建仁立即斥責是假新聞，農業部立刻提告，謝姓男子立即被約談送辦，行政效率出奇地高，整個國家機器動起來，寒蟬效應之下，以儆效尤，有人下次買到壞蛋敢Po上網的下場就是如此。

賴士葆大酸，今後有人自許為正義之士，站在政府對立面批評公共政策，就要做好被暗黑勢力威脅恐嚇的心理準備，並且恕政府鞭長莫及管不到境外勢力，敢批判政府，被恐嚇威脅也是剛剛好而已。