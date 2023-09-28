俄羅斯雖然面臨持續的戰爭與國際封鎖，但是他們的軍事工業沒有停頓。俄羅斯國防部報告稱，兩艘毒蜘蛛級(Project 22800 Karakurt)護衛艦「熱熱夫號」(Rzhev)和「烏多姆利亞號」(Udomlya)在遠東阿穆爾造船廠(Amur Shipbuilding)下水。這2艘新艦屬於太平洋艦隊。

海軍識別(Navy Recognition)報導，俄羅斯國防部表示，這場下水儀式，代表著專為太平洋艦隊建造的前兩艘22800型護衛艦的完工。

俄羅斯海軍造船部門總監伊利亞斯•希加波夫(Ilyas Shigapov)表示，下水之後還需要舾裝，之後要海上測試，一切都完成後才會加入俄羅斯海軍作戰行列。

報導稱，這是阿穆爾造船廠首次進行此類造船工作，之後還有2艘姐妹艦要製作。

毒蜘蛛護衛艦的排水量約860噸，全長67公尺，寬度11公尺，吃水深度為3.3公尺，屬於近岸型護衛艦。航速可達 30 節，可連續航行15天，乘員 50 至 70 名。