女星李妍瑾（改名李妍憬）16歲時就因亮麗外表當上廣告模特兒，後來以選美佳麗身份進入演藝圈。近年她逐漸淡出螢光幕，改開公司直播帶貨，但仍然會透過社群平台和粉絲互動，前段時間她宣布和圈外人男友「小人物」交往，才傳出求婚成功喜訊，今（28）日她就宣布已和男友登記完畢，正式升格成夫妻。

李妍瑾今（28）日在社群平台曬出登記照與鑽戒，據悉單位是2克拉，看起來和她的指甲差不多大，雖沒有明說金額，但推測價值價值不菲，兩人雙手交疊加上超大鑽戒，幾乎要閃瞎網友，李妍瑾穿著粉色細肩帶水鑽低胸洋裝，而她的罩杯似乎有些升級，事業線更深邃了，對此她解釋「為何漲成這樣，在養卵的期間胸漲腹脹！我感覺走路胸都可以彈到下巴」，她也向老公撒嬌「小人物老公我就交給你了，對我不好我會跑歐（喔）」。

李妍瑾今年8月公開新戀情，透露與男方10 年前就認識，在2017年李妍瑾曾來電拜託男方關心一位友人，當時李妍瑾身處風波中，義氣舉動讓男方印象深刻，後來久久才吃飯唱歌一次，當時擔任李妍瑾社福機構愛心大使，因原本答應的廠商突反悔，她為了給基金會募款一通通電話找贊助，有愛心的舉動讓男方了解到她是個善良的人，也是認識越深才開始懂她，兩人漸漸走到一起成為伴侶，最後結為夫妻。