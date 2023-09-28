《心之谷》中的古董店「地球屋」。（甲上娛樂提供）

首先是「地球屋」，屋內不可拍照，只能用眼睛欣賞，也由於東西都較多且易碎，入內時背包要小心。地下樓層是男主角天澤聖司學習製作小提琴的工坊，一踏入腦海中便立刻浮現女主角月島雫哼唱著〈Take Me Home, Country Roads〉的場面，裡面有著超級齊全的製琴工具，雖然工作檯前拉起紅龍不讓遊客靠太近，但那些都是實際上可以使用，製作出一把琴的真工具，甚至地上還散落著木屑，細節很到位。

地下樓層是小提琴工坊。（甲上娛樂提供）

樓上則是電影中聖司爺爺蒐集、修理並販賣的古董店，但裡面只有展示並無做販售，有些是真的傢俱，例如壁爐可以點火、瓦斯爐也能實際使用，甚至冰箱裡還放有食物，門口的搖椅也可以試坐，有些則是為了符合電影風格特別製作出來的擺飾，例如桌上的貓男爵、木馬等。另外，還有在片中讓人記憶深刻的氣派古老時鐘，園方也表示不會公開時間表，只有幸運的旅客才能看到報時，算是給大家的一個驚喜彩蛋。

地球屋裡的搖椅和壁爐都是真的可以使用。（甲上娛樂提供）

貓男爵是聖司爺爺的寶物。（甲上娛樂提供）

報時鐘是帶給遊客的驚喜之一。（甲上娛樂提供）

屋外是片中著名的「圓形廣場」，中央是一顆樹，周圍則有公車站牌等，還特別找來30年前實際使用過的郵筒，現場是可以直接寄信，公共電話亭中也能拿起話筒聽聽裡面有什麼聲音。旁邊還有「貓咪事務所」，不過因為是以貓咪的尺寸打造，連屋外的郵筒和椅子都是迷你尺寸，相當可愛，得彎下腰才能透過窗戶看見裡面的布置，除了有精緻的傢俱擺設外，還能看到坐著聊天的貓男爵跟肥貓胖胖。

《心之谷》中著名的「圓形廣場」。（甲上娛樂提供）

以貓咪尺寸打造的「貓咪事務所」。（甲上娛樂提供）

要彎下腰才能透過窗戶看見裡面的布置（甲上娛樂提供）

提到《貓的報恩》，園內還有一座「貓之城廣場」，限制12歲以下的小朋友使用，平日免費，週末和國定假日以及日本寒暑假則要付費。不過園方表示雖然是根據吉卜力電影為雛型去製作，但它並不隸屬於吉卜力公園，而是愛・地球博紀念公園的設施，所以不用購買吉卜力公園的門票，也能到此一遊。