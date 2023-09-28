有一些人聲稱，美國軍方在第2次世界大戰中使用的一種睡眠技巧據稱可以有效治療失眠，在一些條件下，睡眠專家也還算同意，這種方法被稱為「軍事睡眠技巧」據美國媒體報導稱，還真幫助了一些人們在5分鐘內入睡。

據《紐約郵報》（New York Post）28日報導，這個技巧最早出現於1981年出版的一本書《Relax and Win: Championship Performance》中，作者溫特（Bud-Winter）是1名田徑教練，書中提到他與二戰美國海軍飛行員討論了他們在極高壓力情況下如何放鬆並在2分鐘內入睡的方法。

在最近一支在社群網路抖音（TikTok）流傳的一支影片，上傳者@mindbrainbodylab詳述了作法：「想像一個掃描儀從你的頭頂開始沿著身體往腳去」然後，人們應該跟隨著想像中的掃描儀的位置，去放鬆胸部、腹部，同時深呼吸，然後放鬆右腿和左腿。

#militarymethod #sweetdreams #stressrelief ♬ original sound - Cody | Neuroscience & Trauma @mindbrainbodylab If you struggle with falling asleep at night, the military method might just be your secret weapon 🤫 This technique, developed by the US military, helps you relax and unwind quickly so you can drift off to dreamland in no time 🌙 ﻿To summarize the military method: ﻿release your face, release your shoulders and arms, release and relax your chest and abdomen, relax your legs, and then relax your mind, by counting your breaths and letting the out breath pull stress and anxiety out of you and the in breath bring in relaxation. ﻿﻿﻿﻿ #sleepbetter

放鬆了身體的緊張感後，就該用同樣的方式來放鬆腦袋裡的想法了，想像自己越來越放鬆，就這樣平靜地躺著。「通常，我在（想像中的）掃描儀到達我的腿之前就入睡了。」

加州門洛公園（Menlo Park）精神病學與睡眠醫學醫師艾力克斯（Alex Dimitriu）向媒體表示，這支影片中的說的方法確實具有一定合理性。「這種入睡方法確實有幫助的可能性，身體上的肌肉放鬆，以及專注於深呼吸，都可以是放鬆身體和減少思考的有效方法，最後幾個步驟更有效，它們透過專注於想像畫面（視覺化），來清理掉雜念。」

艾力克斯指出，研究顯示與其他的睡眠技巧，例如「數綿羊」相比，視覺化更好。睡眠和做夢其實是一個非常視覺的活動，進入夢境的方法實際上是在入睡時開始視覺化過程。」

紐約愛因斯坦醫學院註冊臨床心理學家，睡眠健康主任哈利斯醫生」師（Shelby Harris）也同意艾力克斯的看法，但她說，這種方法可能不如抖音上的用戶所聲稱的那麼有效。

「影片中描述的技巧可以是入睡前放鬆身心的好方法，特別適合晚上難以放鬆的人，」

儘管感覺平靜可能有助於更快入睡，但她說「並沒有簡單的技巧」可以改善睡眠。雖然對於某些人有所幫助，但並不適用於所有人。

「科學上沒有證據支持軍事睡眠方法在幫助人們『2分鐘內入睡』但有證據表明，像肌肉放鬆和深呼吸這樣的放鬆技巧有助於改善入睡時間。」