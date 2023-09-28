根據推特帳號派翠西亞•馬林斯(Patricia Marins)的貼文，俄羅斯國防公司提高了T-80BVM主戰坦克的生產量，由鄂木斯克運輸機械廠(Omsktransmash)為主要生產基地。這包括新造與舊坦克改新，據粗略計算，每40至 60 天能夠20至30輛坦克出廠。

陸軍識別(ArmyRecognition)報導，在烏克蘭衝突爆發之前，鄂木斯克廠平均每年生產 40 輛坦克。然而，該公司每年有能力對400輛舊坦克進行現代化改造。目前，裝甲修理廠負責翻新舊的T-80坦克，而鄂木斯克則把舊T-80提升到T-80BVM的水準。據估計，年產量可達約180至200台，較往年大幅成長。

雖然T-80BV和 T-80BVM都是同一族的坦克，但是每一種都在武器裝備、防護和機動性有著顯著差異。T-80BV是20世紀80年代的舊版本，而T-80BVM是2010年代初進行的現代化修改版，於2017年公開亮相。

Omsktransmash has delivered another batch of T-80BVM tanks.



Months ago, the company has taken around 180 old T-80 tanks from depots and plans to modernize and deliver them this year.



Typically, they release batches of 20-30 units every 40-60 days.



Before the war, the… pic.twitter.com/hMVzPOGlPn — Patricia Marins (@pati_marins64) September 27, 2023

在武器方面，T-80BVM配備125公釐2A46M-4型滑膛砲，能夠發射種類更多的彈藥，還包括一種砲射飛彈。T-80BVM還配備了同軸機槍和高射機槍，做為近距離防禦和應對空中威脅的能力。

在防護方面，T-80BVM配備了爆炸式反應裝甲，可防範噴流式裝甲武器的保護。車體和砲塔上的尖形裝甲設計，也增加了裝甲的有效厚度，提高對動能砲彈的抵抗能力。

報導稱，到今年底，鄂木斯克廠可再交付50至70 輛T-80BVM，這是俄羅斯重要的裝甲資產。隨著烏克蘭最近取得美國M1A1艾布蘭坦克，俄羅斯確實需要較新式的坦克上場。